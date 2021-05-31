Раскрыты новые особенности iPhone 13

Все новые смартфоны Apple получат функцию камеры, которая встречается только в премиальных телефонах. Об этом сообщает издание Digitimes.

Источники медиа рассказали, что производители компонентов для iPhone запланировали увеличение поставок начиная с конца июля. В частности, партнеры Apple увеличат производство моторчиков со звуковой катушкой (voice coil motors, VCM), которая используется в камерах самых дорогих смартфонов американской компании. VCM состоит из магнита и катушки, которые обеспечивают систему оптической стабилизации изображения посредством сдвига матрицы.

Материалы по теме Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей Отрицательный рост Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?

Названная особенность появилась в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, базовые флагманы — iPhone 12 и 12 mini — не имеют такой функции. По словам Apple, благодаря сдвигу матрицы улучшается оптическая стабилизация камеры и качество снимаемых на ходу фото и видео.

Производители VCM запланировали увеличение производства на 30-40 процентов. Это может свидетельствовать как о начале сборки новых смартфонов Apple, так и о том, что все модели iPhone 13 получат функцию сдвига матрицы.

Основными поставщиками компонента VCM для Apple являются японские компании Mitsumi и Alps. Поставки моторчиков со звуковой катушкой будут расти как минимум до ноября.

Ожидается, что осенью Apple представит четыре смартфона — iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. По информации источников агентства Wedbush, в 2021 году флагманы американского IT-гиганта выйдут точно в срок — презентация состоится в сентябре.