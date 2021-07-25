Россиянам раскрыли план действий при потере или краже смартфона

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT раскрыл россиянам план действий в случае потери или кражи смартфона.

По словам специалиста, перед тем, как начать пользоваться телефоном, желательно включить на нем режим «Найти телефон». Благодаря этой функции можно физически определить местоположение украденного либо потерянного смартфона и в ряде случаев даже попробовать его найти.

«Кроме того, с помощью этого режима можно заблокировать удаленно телефон, по сути, превратив его в кирпич», — сказал Лукацкий, добавив, что также первым делом после потери или кражи телефона необходимо поменять пароли на всех сервисах, которые использовал владелец, и в первую очередь речь идет о связанных с интернет-банкингом и электронной почтой.

«Разумеется, поменять пароль на сервисе, который обеспечивает резервное копирование информации», — отметил собеседник издания. По его словам, это нужно для того, чтобы злоумышленник в случае разблокировки телефона не смог получить доступ ко всем данным, которые хранятся в различных внешних сервисах, в том числе в соцсетях.

Ранее стало известно о том, что киберпреступники придумали новый способ мошенничества с помощью портала госуслуг. Эксперты предупредили россиян, что злоумышленники могут взять кредит от их имени. Для работы этой схемы им необходимо получить доступ к аккаунту жертвы на портале. Затем мошенник сможет изменить в нем номер телефона и электронной почты, а затем взять от имени зарегистрированного гражданина кредит.