Эксперты перечислили популярные мифы о бесконтактной оплате

Перечислены популярные среди россиян мифы о бесконтактной оплате. Об этом пишут РИА Новости.

По утверждению директора департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрея Соколова, многим кажется, что платеж, совершенный банковской картой на физическом носителе, более безопасен. Однако цифровая карта является полным аналогом «пластика», и технологии защиты в обоих случаях одинаковы, заверил он.

Также эксперт посоветовал не бояться платить на кассе с помощью технологий NFC. Он пояснил, что такие платежи защищены криптографическими методами, и злоумышленники не могут получить доступ к данным покупателя.

Соколов рассказал, что россияне с подозрением относятся к покупкам в интернете, когда при онлайн-оплате нужно ввести информацию с карты, включая CVV-код. Однако официальные сайты используют SSL-сертификат безопасности, и если название сайта начинается с «https://», то опасаться мошенников не нужно.

В мае старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал, что возможность бесконтактных платежей и платежей без использования карты привлекает внимание мошенников. «Обычное место расположение телефона — это карман штанов. Не составит труда положить терминал в сумку с уже заранее установленной суммой, а в период час-пика в транспорте подойти к жертве на близкое расстояние и провести рядом с устройством сумку», — сказал эксперт. Юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов в свою очередь добавил, что самым большим риском при оплате телефоном с NFC является возможность подтвердить списание сканом отпечатка пальца, либо введением пин-кода. Если же смартфон украдут, мошенники получат полный доступ ко всем финансовым операциям владельца.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко объяснил, что чтобы украсть деньги с бесконтактных карт, мошенникам придется пользоваться высокотехнологичными приборами, а также на высоком уровне владеть навыками социальной инженерии. Для кражи денег с бесконтактных карт, как правило, используют девайсы типа искусственных терминалов. «Для того, чтобы на них выставить сумму и потом списать средства, надо коснуться карты, причем не дистанционно, а на очень небольшом расстоянии», — пояснил эксперт, добавив, что этот маневр нужно осуществить незаметно для человека. Он также отметил, что истории о списании денег в очередях или в транспорте — просто легенды. Даже если такой способ и возможен, он позволяет украсть до тысячи рублей. Списание большей суммы с карты требует ввода пин-кода.