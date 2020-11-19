Россиянам раскрыли мошенническую схему по краже денег с бесконтактных карт

Чтобы украсть деньги с бесконтактных карт, мошенникам придется пользоваться высокотехнологичными приборами, а также на высоком уровне владеть навыками социальной инженерии. Схему совершения подобных преступлений россиянам в беседе с агентством «Прайм» раскрыл старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Для кражи денег с бесконтактных карт, как правило, используют девайсы типа искусственных терминалов. «Для того, чтобы на них выставить сумму и потом списать средства, надо коснуться карты, причем не дистанционно, а на очень небольшом расстоянии», — пояснил эксперт, добавив, что этот маневр нужно осуществить незаметно для человека.

Он также отметил, что истории о списании денег в очередях или в транспорте — просто легенды. Даже если такой способ и возможен, он позволяет украсть до тысячи рублей. Списание большей суммы с карты требует ввода пин-кода.

Гораздо более вероятным способом кражи денег служит взлом мобильного банка. Для предотвращения таких случаев Кузьменко посоветовал избегать фишинговых ссылок, не отправлять свои платежные реквизиты в мессенджерах и не вводить их на подозрительных сайтах.