Россиянам раскрыли способы защититься от слежки по фото

Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способы защититься от слежки по фото.

Эксперт объяснил, что с развитием цифровых камер получили распространение стандарты, позволяющие присоединять к изображениям дополнительную информацию — технические показатели, дату и место съемки. Однако она, как и любая другая цифровая информация, может попасть в руки злоумышленников.

Как отметил Мясоедов, загружая фотографии в социальные сети или отправляя их по телефонной почте или в мессенджерах, следует помнить, что часть личных данных неминуемо становится достоянием третьих лиц, поскольку риск утечки существует всегда.

Чтобы этого избежать, специалист рекомендует вручную очищать раздел «свойства» изображения на компьютере или установить программу, которая делает это автоматически. Кроме того, следует отключать отображение геолокации, а при отправке фотографий в публичных местах разумно использовать VPN-программы.

Ранее бывший технический директор американского агентства национальной безопасности (АНБ) Уильям Бинни посоветовал любые коммуникационные устройства, привезенные из-за границы, проверять на наличие шпионских программ или «жучков». По словам эксперта, правительство часто заставляет компании распространять подобные устройства, чтобы следить за влиятельными людьми по всему миру. Данную тактику также используют спецслужбы разных стран.