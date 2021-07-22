Россиян предупредили о спрятанных платных услугах операторов связи

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков предупредил, что некоторые бесплатные услуги операторов связи могут переходить в платные практически незаметно, прибыль подчас достигается не всегда честными путями. Эксперт рассказал, как отследить спрятанные платные сервисы, передает агентство «Прайм».

Специалист порекомендовал установить личный кабинет и каждые две недели производить полный мониторинг. «Если в личном кабинете вы видите услугу, которую вы не подключали или же она была бесплатной, а стала платной, и такая услуга вам не нужна, то необходимо ее отключить», — отметил он.

Кусков добавил, что операторы используют различные варианты подключения, например, USSD-запросы или СМС-рассылку. Иногда они подключают услугу, не дождавшись ответа от пользователя, дают некоторое время для бесплатного тестового периода, а потом начинают брать за нее деньги.

Эксперт рассказал, что подобные ситуации бывают даже с сим-картами в навигаторах, где нет возможности подтвердить или отклонить предложение. Специалист порекомендовал обращаться к операторам за перерасчетом, если абонент не подключал платные сервисы или если они ему не нужны.

Ранее издание Bleeping Computer сообщило, что смартфоны Apple научились взламывать с помощью Wi-Fi. Специалисты выяснили, что при подключении к сети, в названии которой используются символы %, есть риск заразить свой аппарат. Ошибка, которая получила название WiFiDemon, имеет потенциал для удаленного выполнения вредоносного кода.

