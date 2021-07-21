Эксперт объяснил неремонтопригодность гаджетов

Производители гаджетов не заинтересованы в том, чтобы пользователи могли лично ремонтировать свои устройства. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты процитировали речь руководителя iFixit Кайла Винса (Kyle Wiens), чья компания занимается изучением ремонтопригодности различных девайсов. По мнению Винса, IT-гиганты манипулируют устройством своих продуктов и цепочкой поставок компонентов, чтобы усложнить ремонт в домашних условиях. В качестве примера специалист привел ситуацию с наушниками Samsung Galaxy, которые используют аккумуляторы Varta. Когда в iFixit обратились к поставщику за батареей для ремонта гарнитуры, в компании ответили, что не могут предоставить компонент, так как связаны обязательствами с Samsung.

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Кайл Винс также упомянул Apple, которая запрещает своим поставщикам продавать некоторые детали для MacBook. Инженер объяснил, что американская компания скорее будет тратить деньги на ремонт и утилизацию старых компонентов для ноутбуков, чем выпустит детали в свободную продажу. «Мы видим примеры такого поведения все чаще», — заявил Винс.

Руководитель iFixit отметил, что производители гаджетов заинтересованы выпускать устройства с нулевой ремонтопригодностью, чтобы при поломке пользователи обращались в их сервисные центры. Винс напомнил, что инженеры iFixit изучали ноутбук Microsoft Surface и выяснили, что компьютер имеет приклеенный аккумулятор. «Нам пришлось буквально врезаться в ПК и уничтожить его в процессе попытки проникнуть внутрь», — подытожил спикер.

Специалист предложил компаниям изменить стратегию поведения. «Со временем мы ожидаем, что производители будут конкурировать, поскольку они увидят, что долговечность и ремонтопригодность являются факторами, влияющими на решения потребителей», — отметил эксперт.

В мае эксперты рассказали о способах обмана потребителей во время ремонта техники. Например, недобросовестные мастера часто выставляют клиенту неоправданно завышенные тарифы и предпочитают наличный расчет — когда последний возмущается, те грозят, что без оплаты не вернут технику.