Россиянам объяснили причину быстрой разрядки смартфона

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио Sputnik назвал изношенную аккумуляторную батарею причиной быстрой разрядки смартфона.

Эксперт отметил, что у любого аккумулятора есть предельное число циклов зарядки и разрядки. В случае превышения этого количества возможно снижение производительности гаджета, а в запущенных случаях и неожиданное отключение на жаре или холоде.

«Ее [батарею] можно заменить вне зависимости от того, разборный корпус у гаджета или нет. В сервисном центре можно заменить любую батарею. Раз в три-четыре года можно это делать», — посоветовал специалист.

При этом Муртазин порекомендовал менять аккумулятор в официальном сервисном центре, поскольку попытка сэкономить, поставив дешевый несертифицированный аналог может повлечь куда более серьезные расходы и даже привести к утрате смартфона. «Тут возможно вздутие, воспламенение и все что угодно», — предупредил он.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко призвал россиян не выбрасывать старые смартфоны. Эксперт напомнил, что для изготовления гаджетов используются вредные для людей и окружающей среды компоненты, поэтому их нельзя утилизировать с основным мусором.