Эксперт призвал не выбрасывать старые смартфоны

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко призвал россиян не выбрасывать старые смартфоны. Эксперт напомнил, что для изготовления гаджетов используются вредные для людей и окружающей среды компоненты, поэтому их нельзя утилизировать с основным мусором, сообщает агентство «Прайм».

Кузьменко объяснил, что корпус гаджетов изготавливают из металла или пластика, который разлагается сотни лет, а при сжигании этот материал выделяет токсичные вещества. Экран гаджета чаще всего сделан из стекла, способного при повреждении нанести вред людям или животным.

«Клавиши изготавливают из полимерных материалов, которые могут выделять токсины. Вредные вещества попадают в почву и негативно влияют на всю экосистему», — добавил специалист.

Эксперт подчеркнул, что наиболее опасной частью смартфона является аккумулятор, в котором содержатся свинец, хром, никель, щелочи, ртуть, литий и кадмий. Кузьменко напомнил, что за неправильную утилизацию телефона грозит штраф до двух тысяч рублей по статье восемь КоАП РФ.

Ранее эксперт перечислил первые признаки скорой «смерти» смартфона. Специалист объяснил, что первыми из строя обычно выходят экран, динамик, микрофон, модем или камера. Кроме того, может вздуться или взорваться аккумулятор из-за нарушения режима эксплуатации или вследствие попадания влаги.

