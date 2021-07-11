Россиянам рассказали о способе ускорить работу смартфона

Ускорить работу своего смартфона можно, удалив вредоносное программное обеспечение. О том, как его обнаружить, рассказала «Прайм» эксперт лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на источник загрузки приложений. Не следует скачивать программы со сторонних сайтов или форумов. Рудая отметила, что фальшивое приложение может не только получить данные пользователя, но и иметь дополнительный функционал, что замедляет работу смартфона. Помимо этого причина может быть в отсутствии антивируса на устройстве и использовании гаджета с неподдерживаемой операционной системой.

По словам эксперта, найти вредоносное программное обеспечение можно во время обычной проверки с помощью антивируса. Также она рекомендует проверить, все ли установленные программы были скачены вами самостоятельно. Рудая добавила, что официальные мобильные приложения зачастую имеют свои механизмы защиты от вирусов.

Ранее научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г.В. Плеханова Виталий Красиков назвал главные опасности для смартфона в летний период. По словам эксперта, при повышении столбика термометра выше 30 градусов устройство может перегреться и выйти из строя. Красиков также напомнил, что электроника ни в коем случае не должна соприкасаться ни с водой, ни с песком.

