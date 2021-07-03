Названы главные опасности для смартфона летом

Научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г.В. Плеханова Виталий Красиков в беседе с агентством «Прайм» назвал главные опасности для смартфона в летний период.

По словам эксперта, мобильные устройства подвержены повреждениям от падений, попадания воды и песка, а также воздействия высоких температур. При повышении столбика термометра выше 30 градусов устройство может перегреться при рекомендованной температуре эксплуатации аккумулятора от 0 до 25 градусов. Температура может критически повыситься под воздействием солнечных лучей во время отдыха на пляже, прогулки на улице, в машине или во время зарядки на подоконнике.

При этом Красиков отметил, что это вряд ли приведет к взрыву смартфона, но способно вывести его из строя. Несмотря на то, что современные гаджеты могут контролировать температуру процессора и выключаться или прекращать зарядку во время перегрева. Поэтому эксперт не советует проводить эксперименты, подвергая телефон воздействию высоких температур.

Кроме того, на пляже смартфону грозит попадание воды и песка, напомнил Красиков. Поэтому следует не забывать, что электроника ни в коем случае не должна соприкасаться ни с водой, ни с песком. Также к поломке может привести попадание смартфона под дождь. Поэтому нужно помнить о правилах эксплуатации и обращаться с гаджетом аккуратно.

Ранее руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев предупредил, что зарядка смартфонов на 100 процентов грозит преждевременным выходом аккумулятора из строя. По его словам, советы производителей устройств заряжать гаджеты на полную являются не более чем маркетинговым ходом.