Касперский выпустит защищенный телефон

«Лаборатория Касперского» запланировала выпуск защищенного смартфона. Об этом глава компании Евгений Касперский заявил в интервью РИА Новости.

Мобильная платформа на базе KasperskyOS для индустриального и корпоративного сектора будет отличаться повышенной защитой. «Это не телефон в обычном понимании этого слова, то есть там не будет музыки, всяких соцсетей и прочих "вкусных" прибамбасов», — заявил Касперский.

Предприниматель объяснил, что с нового устройства можно будет звонить, общаться в мессенджерах, отвечать на почту, однако возможности телефона будут сильно ограничены, чтобы не нарушать концепцию безопасности. Евгений Касперский подчеркнул, что новая платформа ориентирована на крупные корпорации, однако отказался назвать конкретных заказчиков. По словам специалиста, выход нового продукта намечен на осень.

«Лаборатория Касперского» не в первый раз заявляет о планах на выпуск смартфона. В декабре 2019 года компания объявила, что разработает защищенный девайс. Специалисты «Лаборатории Касперского» отметили, что речь идет о собственной операционной системе, а не об очередной копии Linux.

Тогда же, в декабре 2019 года, принадлежащая соосновательнице «Лаборатории Касперского» Наталье Касперской компания Infowatch закрыла проект защищенного телефона «Тайгафон». Устройство было рассчитано на государственных служащих, однако нуждалось в масштабных инвестициях и в итоге было признано провальным.