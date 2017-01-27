Трамп отказался использовать защищенный телефон

Президент США Дональд Трамп не стал отказываться от личного смартфона и продолжает использовать собственный Samsung Galaxy. Об этом сообщает The New York Times.

После инаугурации Трампу рекомендовали сменить свой Android-смартфон на защищенное устройство, которое было утверждено Секретной службой. Однако он продолжает использовать свой «старый, незащищенный Android-смартфон».

На основании старых фотографий Трампа портал Android Central выяснил, что президент США пользуется смартфоном Samsung Galaxy S3. Смартфон был представлен в 2012 году, а последнее обновление для устройства вышло в середине 2015 года.

Предшественник Трампа Барак Обама во время президентского срока использовал модифицированный BlackBerry, в котором большинство функций было заблокировано. Позже он сменил аппарат на iPhone, что позволило ему заходить на некоторые сайты, читать новости и почту со смартфона.