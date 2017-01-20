Трампа заставили отказаться от собственного телефона

Службы безопасности США вынудили избранного президента Дональда Трампа сменить свой Android-смартфон на защищенное устройство, которое было утверждено Секретной службой. Об этом агентству Associated Press рассказал друг Трампа, пожелавший остаться анонимным.

По словам источника, неизвестно, будет прежний телефон политика конфискован или ему просто запретят пользоваться аппаратом.

Как пишет The Verge, Трамп использовал одну из моделей Samsung Galaxy. С этого телефона он писал посты в Twitter. У многих журналистов и политиков был его номер, благодаря чему Трамп практически всегда был доступен. Зачастую он отвечал, даже если не знал, кто именно ему звонит. К примеру, после победы на выборах Трампу позвонил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, который получил его номер от гольфиста Грега Моргана.

Однако после того как Трамп откажется от своего прежнего телефона, получить к нему доступ станет гораздо сложнее, так как номер президента будет известен лишь узкому кругу лиц. Характеристики и производитель защищенного смартфона остаются в тайне.

Барак Обама во время президентского срока использовал модифицированный BlackBerry, в котором большинство функций было заблокировано. Позже он сменил аппарат на iPhone, что позволило ему заходить на некоторые сайты, читать новости и почту со смартфона.