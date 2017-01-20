Ветеранов оставили без бала в день инаугурации Трампа

Бал для ветеранов, приуроченный к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, отменен. Как пояснил советник политика и организатор мероприятия Луис Киньонес (Luis Quinonez), соответствующее решение было принято исходя из «соображений безопасности, а также из-за неконтролируемых нами обстоятельств», пишет The Washington Post.

В то же время осведомленный источник указывает, что проведение бала под названием Veterans Making America Great Again, сорвалось из-за финансовых трудностей.

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Киньонес подтвердил, что такого рода проблемы действительно имели место. По его словам, отель Marriott Marquis (Вашингтон), где 20 января должен был проводиться бал, получил 50-процентную предоплату. Однако затем руководство гостиницы потребовало в течение получаса чек на оставшуюся сумму. Организаторы мероприятия приостановили сделку, но к тому моменту, как они были готовы провести оплату по безналичному расчету, им сообщили, что «требования по обеспечению безопасности мероприятия не выполнены».

Киньонес выразил сожаление в связи с произошедшим. Он уточнил, что на мероприятие были проданы 450 билетов по 300 долларов, а спонсоры забронировали несколько столов, уплатив по 10 тысяч долларов. Все деньги будут возвращены владельцам, добавил Киньонес. Представитель Marriott со своей стороны отказался обсуждать с прессой детали деловых соглашений.

О каких именно «мерах безопасности» идет речь, до сих пор не ясно, отмечает The Washington Post.

Издание также обратило внимание на тот факт, что бал ветеранов — мероприятие неофициальное, его организацией не занимался президентский инаугурационный комитет. При этом Киньонес, анонсируя мероприятие, обещал, что его посетят избранные глава государства Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс с семьями.

Церемония инаугурации Трампа состоится 20 января.