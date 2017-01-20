CNN осудили за сюжет про последствия убийства Трампа

В сети осудили телеканала CNN за сюжет о возможных последствиях убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации.

Пользователи посчитали, что таким образом CNN в очередной раз поддержал администрацию действующего главы государства Барака Обамы и призвали «дисквалифицировать работников канала из команды серьезных журналистов».

«​CNN призывает к убийству президента Трампа? Почему я не удивлена?» — отметила @CatO9Tailz.

Некоторые сообщили, что на других каналах также транслировали передачи о покушениях на президентов. Так, PBS пустил в эфир документальный фильм об убийстве Авраама Линкольна.

Репортаж CNN вышел в эфир вечером 18 января. Журналист Брайан Тодд (Brian Todd) взял за основу сценарий покушения на Трампа и рассказал, что если глава государства и вице-президент будут убиты или по какой-то причине не смогут исполнять свои обязанности, их заменит спикер палаты представителей. Если пострадает и он, то пост достанется временному президенту Сената, а затем министрам, начиная с госсекретаря.

Церемония инаугурации Трампа состоится в пятницу, 20 января.