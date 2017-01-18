Трамп через соцсети попытался уговорить американцев прийти на свою инаугурацию

Американские пользователи сети заметили, что за несколько дней до церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в социальных сетях появились рекламные посты с предложением получить бесплатный билет на мероприятие. Об этом сообщает Mashable.

Пользователи Facebook, Twitter и Instagram делятся скриншотами оплаченного поста, в котором Трамп в видеоформате обращается к американцам и призывает зарегистрироваться на своем официальном сайте для того, чтобы получить бесплатные билеты.

По данным одного из юзеров Twitter, реклама показывается только жителям Нью-Йорка старше 27 лет.

«Представьте, что вас настолько не любят, что за 4 дня до инаугурации вы платите Facebook в надежде пригласить кого-нибудь старше 27», — говорится в сообщении пользователя @mah_ree_nah.

— mah ree nah (@marinarachael) 17 января 2017, 00:05

Многие пользователи заметили, что реклама мероприятия с призывом получить бесплатные билеты показывается буквально в каждом посте.

Для церемонии инаугурации и торжественного ужина были выпущены 250 тысяч билетов, каждому из которых присвоен уникальный номер. В первую очередь они распределяются между членами палаты представителей и сената США. Еще часть предназначена для прессы и гостей с личным приглашением от Трампа.

В субботу, 14 января, издание Politico сообщило, что демократы пожаловались на трудности с получением билетов на инаугурацию Трампа. По словам работника офиса члена палаты представителей Ким Фуллер, республиканцам пригласительные выдавались автоматически, тогда как их политические оппоненты вынуждены делать запрос. При этом даже он не дает гарантии, что билеты все-таки будут предоставлены.