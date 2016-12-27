Тысячи людей приехали на день рождения незнакомой мексиканки

Тысячи людей приехали отмечать день рождения незнакомой 15-летней девушки из мексиканского штата Сан-Луис-Потоси после того, как ее приглашение обрело вирусную популярность. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает BBC News.

В начале декабря родители Руби Ибарра Гарсии (Rubi Ibarra Garcia) опубликовали в интернете видео, призывающее всех поучаствовать в праздновании. Гостям обещали угощения, живую музыку и скачки с призом 10 тысяч песо (около 500 долларов).

Вскоре приглашение увидела половина Мексики. Оно набрало около 800 тысяч просмотров и породило множество мемов и подражаний.

О дне рождения Руби заговорили на телевидении. Приглашение спародировал мексиканский актер Гаэль Гарсия Берналь. Желание посетить праздник изъявили популярные музыканты Ларри Хернандез и El Komander.

Uber ввел скидку на такси при использовании промо-кода с именем девушки. Авиакомпания Interjet стала рекламировать полеты в Сан-Луис-Потоси слоганом «Летите на день рождение Руби?»

На рекламе моторного масла Castrol изобразили шоссе с двумя указателями. Один приветствует гостей штата Сан-Луис-Потоси. Другой показывает, как проехать на день рождения Руби.

В Facebook на участие в празднике записались 1,2 миллиона человек. Несколько тысяч из них исполнили обещание. Семья Руби подготовилась к наплыву гостей и установила десятки столов и палаток с угощениями. Виновница торжества лично приветствовала всех прибывающих.

В одном из интервью отец девушки признался, что не понимает, почему приглашение вызвало такой ажиотаж. По его словам, они рассчитывали, что видео посмотрят только друзья и соседи.

В 2011 году сообщалось, что на вечеринку, объявление о которой австралийская школьница разместила в Facebook, пообещали прийти около 200 тысяч человек. Когда она узнала об этом, то удалила анонс мероприятия и обратилась в полицию.