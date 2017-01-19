Дональда Трампа затроллили за фотографию с подготовкой речи к инаугурации

В сети обратили внимание на фотографию избранного президента США Дональда Трампа, на которой тот готовит речь для инаугурации. Снимок, опубликованный в Twitter-аккаунте республиканца 18 января, за один день набрал более 82 тысяч лайков и 17 тысяч ретвитов, а также стал поводом для множества шуток.

«Пишу свою речь для инаугурации в "Зимнем Белом доме" в Мар-а-Лаго».

Пользователи социальной сети заметили, что фотография выглядит слишком неправдоподобной, и принялись поучать Трампа, как стоит писать инаугурационные речи. «Люди так не пишут, Дональд. Тебе нужно положить листы горизонтально на стол и открыть блокнот», — посоветовали они.

«Я вижу напряжение на вашем лице и сопереживаю. Это пишется "п-р-е-з-и-д-е-н-т". Рад помочь», — пришел на помощь республиканцу один из них.

Некоторые не поверили словам Трампа и принялись фантазировать на тему того, что на самом деле написано в блокноте. «Я не поклонник Трампа, но, учитывая его напряженную работу, я могу найти место в своем сердце, чтобы повесить его творчество на холодильник в знак надежды», — отметил юзер с ником Chaeney.

8 ноября 2016 года республиканец Трамп победил своего соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах президента в США. Инаугурация запланирована на 20 января.