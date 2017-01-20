Трампу напомнили о троллинге киевских властей

Избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не стоит забывать о насмешках и провокациях со стороны Киева, прозвучавших в период предвыборной кампании. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости в пятницу, 20 января.

«То, что нынешняя украинская власть троллила и высмеивала Трампа в период выборов в угоду его политическому оппоненту Хиллари Клинтон, не добавит желания новому президенту США оплачивать долги Украины», — считает Ковитиди.

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Она полагает, что Трамп, представитель бизнеса, умеет не только зарабатывать, но и считать деньги. Именно поэтому не в его интересах поддерживать созданные администрацией Барака Обамы затратные военные базы и очаги напряжения в мире, в том числе продолжать финансировать «убыточный проект Украина», добавила российский сенатор

При этом Ковитиди подчеркнула, что новому американскому лидеру представилась уникальная возможность улучшить отношения между Россией и США.

Киевские власти не раз в резкой и оскорбительной форме высказывались о Трампе. Так, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в конце июля прошлого года назвал республиканца опасным маргиналом. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк обвинил Трампа в том, что он бросает вызов свободному миру, цивилизованному порядку и международному праву.

Причиной возмущения стали слова республиканца о том, что народ Крыма хочет быть частью России. Кроме того, Трамп в ходе предвыборной кампании высказывал мнение, что Вашингтону стоит признать присоединение региона к РФ, так как это улучшит отношения между двумя странами.

Выборы президента прошли в США 8 ноября 2016 года. Представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил свою главную соперницу — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января в Вашингтоне.