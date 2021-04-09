Рассекречен квантовый смартфон Samsung

Samsung выпустит новую версию защищенного смартфона серии Quantum. Об этом сообщает южнокорейское издание Naver.

Инсайдеры рассказали, что компания уже завершила сборку устройства и девайс появится в продаже до конца месяца. Смартфон Galaxy Quantum 2 выделяется наличием квантового генератора случайных чисел, работу которого обеспечивает выделенный чип. Благодаря тому, что процессор отделен от других компонентов телефона, его сложно взломать. По словам авторов, квантовый чип отвечает за повышенную сохранность данных в памяти гаджета.

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Galaxy Quantum 2 имеет такие же габариты, что и флагман компании Galaxy S21+. Кроме того, девайс тоже получил тройную основную камеру с вертикальной ориентацией. Основной объектив камеры имеет разрешение 64 мегапикселя. Согласно рассекреченным данным, устройство вышло с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой частоты 120 герц.

Телефон получил чип Snapdragon 888+, который использовался преимущественным образом во флагманских смартфонах 2020 года, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов.

Релиз устройства состоится 23 апреля. Стоимость Galaxy Quantum 2 не сообщается.

Первый смартфон Samsung с квантовым чипом — Galaxy A Quantum — был представлен в мае 2020 года. Аппарат получил 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED Plus, чип Exynos 980, камеру на четыре объектива разрешением 64, 12, 5 и 5 мегапикселей, аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов.