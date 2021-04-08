Google выпустит собственный процессор

Следующие флагманские смартфоны Google будут выпущены на базе собственного процессора компании. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Согласно внутренним документам Google, компания работает над чипом совместно с инженерами Samsung. Процессор получит название Whitechapel и будет выпущен до конца года. Вероятнее всего, новый компонент дебютирует в смартфонах серии Pixel 6, релиз которых должен состояться осенью. В корпоративной переписке специалисты IT-корпорации называют флагманы Raven и Oriole. Актуальные смартфоны Google серии Pixel оснащаются процессорами от Qualcomm.

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Журналисты полагают, что с выходом собственного процессора компания намерена добиться большей независимости от поставщиков и увеличить производительность своих устройств. В первую очередь чип будет использован в смартфонах, затем его установят в ноутбуки Chromebook. Авторы считают, что Google стремится повторить концепцию Apple, которая давно выпускает iPhone и iPad на базе своих чипов. Также основанные на собственном процессоре телефоны производит компания Samsung.

Журналисты обратились с запросом к Google, однако в компании отказались комментировать утечку информации.

Apple выпускает не только смартфоны и планшеты, базирующиеся на собственным чипах. В ноябре корпорация Тима Кука представила серию компьютеров на базе процессора M1. Ранее в компьютерах Apple использовали чипы Intel — отказ от компонентов последней американская IT-корпорация анонсировала летом 2020 года.