Apple выпустит 32-ядерный процессор

В 2021 году Apple выпустит серию новых процессоров для своих компьютеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно отчету агентства, в начале 2022 года компания выпустит профессиональный компьютер Mac Pro на базе нового 32-ядерного процессора собственного производства. Соответствующий чип планируют анонсировать в конце 2021 года. Также инженеры Apple работают над созданием процессоров с 16 и 32 ядрами, которые будут предназначены для MacBook Pro. Представленные в ноябре компьютеры имеют чип M1, который получил четыре высокопроизводительных и четыре высокоэффективных ядра.

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Сообщается, что процессоры на 16 и 32 ядра в настоящий момент тестируются. Помимо улучшения собственных чипов Apple намерена выпустить графический процессор с большим количество ядер — 16, 32 и 128. В зависимости от скорости налаживания производства новые чипы с интегрированными в них графическими процессорами могут представить в конце 2021 года или начале 2022 года. Используемый в актуальных компьютерах графический процессор M1 имеет восемь ядер.

Журналисты заметили, что рынок уже отреагировал на соответствующие сообщения. В понедельник, 7 декабря акции Intel — прежнего поставщика процессоров для компьютеров Mac — упали на 2,9 процентов. При этом акции Apple выросли на 1,3 процента. В компании Тима Кука отказались от комментариев.

Компьютеры на базе собственного процессора M1 были представлены Apple 10 ноября. Американская корпорация анонсировала MacBook Air, MacBook Pro и компактный компьютер Mac mini. По словам представителей компании, полный переход на чипы собственного производства должен закончиться в течение двух лет.