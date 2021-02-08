Процессоры Intel и Apple сравнили

Американский разработчик микропроцессоров Intel сравнил производительность своего чипа c конкурентной моделью от Apple. Презентацию компании опубликовало издание Tom's Hardware.

Специалисты корпорации сравнили мощность, скорость работы и автономность процессоров при различных условиях. В ходе тестирования использовали компьютер с процессором Intel Core i7-1185G7 с четырьмя ядрами, тактовой частотой 4800 герц и поддержкой 16 гигабайт оперативной памяти и MacBook Pro с чипом M1 и 16 гигабайтами оперативной памяти. В работе с офисными программами процессор Intel показал превосходство над конкурентом. Например, компьютер на базе чипа Intel справился с созданием PDF с помощью Microsoft Powerpoint в 2,34 раза быстрее, чем ноутбук Apple.

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В работе с софтом Gigapixel AI процессор Intel показал шестикратное превосходство, в тестах Photoshop и Lightroom Classic чип был почти в 1,5 раза быстрее. Специалисты Intel заметили, что M1 не смог выполнить восемь из 25 тестов — вероятно, из-за проблем с совместимостью ПО.

В видеоиграх микропроцессор Intel также показал более высокую производительность, за исключением Hitman, в которой M1 заметно опередил конкурента. Журналисты обратили внимание, что некоторые тайтлы не были оптимизированы для запуска на компьютере с процессором от Apple, из-за чего специалисты Intel поставили M1 ноль баллов.

Также авторы теста опровергли утверждение Apple о том, что их процессор обеспечивает автономность до 18 часов. Специалисты заявили, что в реальных условиях — с запущенным проигрывателем сервиса Netflix в браузере Chrome — MacBook Pro проработал 10 часов 12 минут. Для сравнения, ноутбук Acer Swift 5 с процессором Core i7-1165G7 при аналогичных условиях разрядился за 10 часов 6 минут.

Apple представила первые устройства на базе собственного процессора M1 10 ноября. В линейку вошли стационарный компьютер Mac mini, ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air. Американская компания заявила, что переводит свои компьютеры на процессоры собственного производства и отказывается от чипов Intel в ходе летней конференции WWDC-2020.