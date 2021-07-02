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Рассекречен смартфон с рекордной памятью

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Фото: Albert Gea / Reuters

Компания ZTE выпустит смартфон, который получит оперативную память рекордного объема, сообщает турецкое издание Ensonhaber.

Об этом в разговоре с журналистами заявил директор по потребительскому бизнесу ZTE Лу Цяньхао (Lu Qianhao). Цяньхао отметил, что компания создала смартфон с оперативной памятью емкостью 20 гигабайт. При этом представитель ZTE не стал рассекречивать ни остальные характеристики девайса, ни даже название будущего аппарата.

В настоящий момент рекордсменом по данному показателю среди телефонов является Asus ROG Phone 5. Телефон получил 18 гигабайт оперативной памяти. Журналисты отметили, что некоторые девайсы поддерживают возможность виртуального расширения памяти. Например, у Oppo Reno 6 Pro объем оперативной памяти можно увеличить до 19 гигабайт. Такая же опция присутствует и у Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G.

По мнению специалистов издания, увеличение оперативной памяти у смартфонов в последнее время превратилось в маркетинговую фишку. «Если ранее производители увеличивали мегапиксели камер, то теперь занимаются тем же с оперативной памятью», — подытожили журналисты.

Представленный в марте Asus ROG Phone 5, кроме рекордной оперативной памяти, отличается 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой до 144 герц, флагманским чипом Snapdragon 888 и поддержкой 5G. Стоимость геймерского девайса в России начинается с 73 тысяч рублей.

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