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Представлен самый мощный процессор для Android-смартфонов

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Изображение: Qualcomm

Компания Qualcomm представила новый процессор для флагманских смартфонов на базе Android. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая модель Snapdragon 888 Plus является улучшенной версией чипа Snapdragon 888 и ориентирована на премиальные телефоны с поддержкой работы в сетях 5G. Процессор состоит из восьми ядер: одного мощного ядра Cortex-X1 с частотой до 2840 мегагерц, трех производительных ядер Cortex-A78 и четырех энергоэффективных ядер Cortex-A55. Устройство комплектуется графическим ускорителем Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G. Последний поддерживает скорость передачи данных до 7,5 гигабит в секунду.

Представленный чип имеет технологию Qualcomm AI Engine шестого поколения для работы с нейросетями, поддерживает стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2. Самый мощный на данный момент процессор Qualcomm также поддерживает отображение 4K-картинки с частотой 60 герц и в разрешении QHD+ с частотой до 144 герц. Максимальное разрешение камер на смартфонах с таким чипом составляет 200 мегапикселей.

Кроме того, Snapdragon 888 Plus поддерживает NFC, интерфейс передачи данных по проводу USB 3.1, системы навигации GPS, Beidou, Galileo и ГЛОНАСС. Ожидается, что первые смартфоны на базе нового процессора появятся в третьем квартале года.

В начале лета создатели популярного бенчмарка AnTuTu назвали самый производительный Android-смартфон. Им оказался игровой гаджет Xiaomi Black Shark 4 Pro, имеющий процессор Snapdragon 888, до 16 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти стандарта UFS 3.1.

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