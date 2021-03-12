Представлен самый мощный смартфон в мире

Компания Asus представила серию геймерских смартфонов ROG Phone 5. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании.

Устройства получили 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2448х1080 пикселей. Также аппараты имеют поддержку HDR10+ и работают на максимальной частоте 144 герц. Экран закрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Гаджеты базируются на флагманском процессоре Snapdragon 888. На задней панели телефонов находится тройная камера с объективами разрешением 64, 13 и 5 мегапикселей. Смартфоны имеют двойной аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой на 65 ватт.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Базовая модель — ROG Phone 5 — получила минимум восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. ROG Phone 5 Pro отличается от начальной версии наличием 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Топовый аппарат — ROG Phone 5 Pro Ultimate — считается самым мощным смартфоном в мире: модель имеет 18 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Флагман Asus не является единственным телефоном на рынке с 18 гигабайтами оперативной памяти. В начале марта под геймерским брендом RedMagic от ZTE вышли аппараты RedMagic 6 и 6 Pro, имеющие 18 и 512 гигабайт памяти.

Продвинутые модели Asus отличаются от базовой наличием дополнительного программируемого PMOLED-экрана на задней панели. ROG Phone 5 Pro получил цветной сенсорный экран, ROG Phone 5 Pro Ultimate — монохромный.

Геймерские девайсы вышли с поддержкой работы в сетях пятого поколения, встроенным в экран дактилоскопическим сенсором, NFC, разъемом для наушников. При желании пользователь может приобрести внешний вентилятор AeroActive Cooler 5, предназначенный для активного охлаждения телефона во время игр.

Минимальная стоимость аппарата серии ROG Phone 5 составляет 800 евро, или около 73 тысяч рублей. ROG Phone 5 Pro обойдется в 1200 евро, ROG Phone 5 Pro Ultimate — 1300 евро, или около 120 тысяч рублей. Смартфоны поступят в продажу в мае.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



