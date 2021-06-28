Перечислены опасные для здоровья гаджеты Apple

Apple перечислила список гаджетов, которые теоретически могут навредить здоровью пользователей. Соответствующий список опубликован на сайте компании.

В документе поддержки говорится, что ряд устройств Apple имеет встроенный магнит. Данный компонент может негативно повлиять на работу встроенных кардиостимуляторов и дефибрилляторов. «Многие бытовые электронные устройства содержат магниты или компоненты и радиоприемники, излучающие электромагнитные поля», — заметили инженеры корпорации.

Кроме iPhone к девайсам со встроенными магнитами относятся планшеты iPad и аксессуары к ним — например, съемная клавиатура Smart Keyboard Folio, которая крепится к планшету на магнитах. Часы Apple Watch также имеют магнит, который соединяет их с зарядкой, что справедливо и в отношении беспроводных наушников AirPods и Beats.

В список также вошли смарт-колонки HomePod и все возможные версии компьютеров Mac, а также внешний монитор Apple Pro XDR. Перечисленные гаджеты в Apple рекомендовали держать на расстоянии минимум 15 сантиметров от медицинского оборудования. При возникновении дополнительных вопросов в компании посоветовали проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее американские кардиологи подтвердили опасность iPhone 12 для пациентов с болезнями сердца. В январе Apple заявила, что новые смартфоны компании имеют встроенный магнит, который может отключить некоторое имплантированное оборудование при близком контакте.