Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов

Зарядка смартфонов на 100 процентов грозит преждевременным выходом аккумулятора из строя. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.

«Зарядка смартфона до 100 процентов, как и его полная разрядка, сокращают срок службы аккумуляторной батареи», — предупредил специалист. По его словам, советы производителей устройств заряжать гаджеты на полную являются не более чем маркетинговым ходом. Бокарев объяснил, что срок жизни батарей смартфонов зависит от зарядных циклов. «Смартфоны в среднем рассчитаны на 300-500 зарядных циклов, после этого состояние аккумулятора потихоньку будет портиться», — уточнил автор.

При этом способ, когда смартфон остается на зарядке всю ночь, Борис Бокарев назвал нормальным. По словам специалиста, в этом нет никакой опасности для компонентов телефона — когда аппарат полностью зарядится, подача тока будет прекращена.

Автор также отметил, что «ночной» способ зарядки является самым выгодным в том случае, если в квартире у пользователя установлен двух- или трехфазный счетчик электроэнергии.

Ранее специалисты перечислили основные ошибки, которые владельцы смартфонов совершают при зарядке гаджетов. Среди них эксперты назвали привычку пользоваться чужими аксессуарами и ставить телефон на зарядку в незнакомом месте.