Перечислены ошибки при зарядке смартфона

Для зарядки смартфона лучше всего использовать собственный зарядный кабель и адаптер. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам специалистов, одной из главных ошибок при зарядке девайса является привычка пользоваться чужими аксессуарами. «Адаптер или кабель могут быть повреждены или некачественно изготовлены — и тогда вероятность трагедии возрастает», — отметил автор. Несмотря на возможность поломки или возгорания устройства, в каждом телефоне есть чип, регулирующий нагрузку на аккумулятор.

Перечисляя ошибки пользователей, специалист рекомендовал с осторожностью ставить на зарядку смартфон в незнакомом месте: «Нужно помнить, что подключение по кабелю — это способ не только зарядить смартфон, но и скопировать данные». В связи с этим лучше всего использовать в общественных местах свои кабель и адаптер.

Третьей распространенной ошибкой оказалась привычка использовать переходники — например, превращающие кабель microUSB в Lightning или наоборот. «В большинстве случаев они сделаны кустарно, и ни продавец, ни производитель не дадут гарантии, что смартфон не выйдет из строя после их использования», — подытожил автор.

Ранее российские эксперты рекомендовали не оставлять гаджеты на зарядку ночью. Выпускающие устройства компании не советуют разряжать батарею смартфона ниже 40 процентов и заряжать выше 90 процентов уровня батареи.