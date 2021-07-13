Эксперт перечислил первые признаки скорой «смерти» смартфона

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров перечислил первые признаки скорой «смерти» смартфона. В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что при их появлении устройство вскоре перестанет работать.

Специалист пояснил, что раньше «сроком жизни» гаджета считалось время функционирования его аккумулятора, который рассчитан на определенное количество циклов зарядки. Теперь же у мобильного телефона есть шанс «не дожить» до потери емкости батареи.

Бедеров рассказал, что первыми из строя обычно выходят экран, динамик, микрофон, модем или камера. Аккумулятор может вздуться или взорваться из-за нарушения режима эксплуатации или вследствие попадания влаги. Он также назвал причины «подтормаживания» смартфона.

По словам эксперта, это происходит из-за недостаточной мощности процессора или объема оперативной памяти, то есть гаджет не тянет установленные на него приложения. Также замедление работы может происходить из-за перегрева или переохлаждения. Специалист отметил, что у смартфонов могут отказать любые комплектующие, а могут работать годами, при этом год выпуска обычно не играет роли.

«Тут многое зависит от подбора комплектующих, конфликтов между ними, условий эксплуатации устройства, прошивок, программных багов и, разумеется, качественной сборки — ответственность исполнителя остается самым важным условием надежности гаджета», — пояснил он.

Бедеров порекомендовал регулярно обновлять данные в хранилище, куда дублируется вся информация с устройства, чтобы в случае его поломки можно было восстановить необходимые файлы. Если же это не было сделано, можно обратиться в сервис, чтобы восстановить потери, в крайнем случае можно выпаять микросхемы и переставить их в аналогичное устройство, заключил эксперт.

Ранее специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева раскрыла россиянами полезные секреты смартфонов. Она отметила, что привычные и популярные функции известны практически любому, но есть скрытый функционал, который позволит сделать работу устройства более комфортной. Например, это могут быть команды быстрого доступа, «панический режим», когда требуется срочно закрыть зависшее приложение, или разделение экрана для многозадачной работы.

