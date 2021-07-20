Смартфоны резко подорожают

Cмартфоны и планшеты резко подорожают из-за дефицита микросхем в мире, пишет The Wall Street Journal.

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Цены на комплектующие растут несколько месяцев подряд, сроки поставок увеличиваются, а складские запасы компаний исчерпаны. Например, Google из-за проблем с микросхемами будет продавать Pixel 5a 5G только в США и Японии.

Китайские производители электроники тоже вынуждены поднимать цены на уже вышедшие телефоны и откладывать выпуск новых гаджетов. Некоторым компаниям пришлось сократить производство. В марте китайская Xiaomi представила Redmi Note 10 по цене в 161 доллар. По состоянию на июль телефон продается уже за 174 доллара, что примерно на 8 процентов выше первоначальной цены. Такая тенденция продолжится, уверены эксперты.

Ранее стало известно, что немецкий производитель Bosch открыл завод по выпуску полупроводниковых чипов. Новое предприятие оценивают как способ помочь Европе и всему миру преодолеть глобальный дефицит микросхем. Запуск собственных линий для выпуска микросхем обошелся компании в 1,2 миллиарда долларов.

Консалтинговая компания AlixPartners заявила, что глобальный дефицит полупроводниковых чипов сократит выпуск автомобилей в 2021 году на 3,9 миллиона, потери производителей оценивают в 110 миллиардов долларов.