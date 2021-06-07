Европа нашла способ сдержать цены на электронику и машины

Немецкий производитель Bosch открыл завод по выпуску полупроводниковых чипов. Новое предприятие оценивают как способ помочь Европе и всему миру преодолеть глобальный дефицит микросхем, пишет Bloomberg.

Фабрика расположилась недалеко от Дрездена в Германии. Запуск собственных линий для выпуска микросхем обошелся Bosch в 1,2 миллиарда долларов. Инициатива одного из флагманов в электронике поможет сдержать рост цен на технику и машины, который подогревается нехваткой полупроводниковых элементов. Завод ослабит зависимость европейских компаний от импорта из Восточной Азии, где сосредоточено около 75 процентов мировых мощностей по производству чипов.

Первые микросхемы для электроинструментов появятся уже в июле. Наращивать мощности завод будет постепенно, сообщил член правления компании Харальд Крегер 7 июня на церемонии открытия фабрики.

На строительство завода компания Bosch получила около 140 миллионов евро от министерства экономики и энергетики Германии. По прогнозам компании, спрос на полупроводники в 2021 году вырастет на 11 процентов. Новое предприятие в Дрездене будет снабжать чипами весь мир.

Проблемы с поставками микросхем отразились на многих отраслях промышленности из-за гиперспроса на электронику в пандемию. Консалтинговая компания AlixPartners 13 мая заявила, что глобальный дефицит полупроводниковых чипов сократит выпуск автомобилей в 2021 году на 3,9 миллиона, потери производителей оценивают в 110 миллиардов долларов.