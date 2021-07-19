Смартфоны обвинили в снижении иммунитета

Продолжительное использование гаджетов может навредить иммунитету. Об этом в интервью радио «Спутник» заявил офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

Медик рассказал, что после длительного использования смартфона или компьютера у человека может возникнуть синдром сухого глаза. Под ним подразумевается состояние, когда слезные железы не выделяют нужное количество влаги. «Когда мы смотрим на экран, то мы не моргаем, а завороженно читаем, играем, смотрим или что-то еще, и в этот момент у нас с вами глаз подсыхает, но мы на это не реагируем», — заметил Азнаурян.

По словам офтальмолога, таким образом, можно обвинить устройства в возникновении данного синдрома и, как следствие, снижении иммунитета. Азнаурян заметил, что без достаточной влаги на органах зрения попадающие на глаза микробы наносят организму человека больший вред.

В случае, когда снизить количество проведенного за экраном смартфона или компьютера времени невозможно, медик рекомендовал пользоваться глазными каплями. Данное средство поможет увлажнить слизистую глаза. «Они не могут полностью заменить слезную жидкость, но все же это поддерживающая мера», — заключил специалист.

Ранее специалисты развеяли популярный миф об опасности смартфонов. По их словам, есть расхожее мнение, что все современные мобильные телефоны излучают радиацию, вредную для здоровья человека. Однако данное убеждение является ошибочным.