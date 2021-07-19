Россиянам назвали способы избежать ошибок при проверке антител к COVID-19

Россиянам рассказали, как не ошибиться при сдаче тестов на антитела к COVID-19

Специалисты медицинских лабораторий рассказали россиянам, как избежать ошибок при сдаче тестов на антитела к COVID-19. Об этом сообщает РБК.

По словам экспертов, чтобы получить корректные данные о динамике количества антител к коронавирусу, надо сдавать количественный тест в одних и тех же лабораториях, используя одинаковые тест-системы. Количественные тесты показывают концентрацию антител и позволяют оценить изменение их уровня в крови. Качественные тесты показывают, есть ли у человека антитела к коронавирусу в целом.

На сегодняшний день в России существует 150 тестов на антитела к коронавирусу, сообщила исполнительный директор сети клиник «Семейный доктор» Эльвира Соколовская. Все они отличаются друг от друга чувствительностью, антигенами и возможностью количественной и качественной оценки уровня антител.

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Сравнивать результаты, полученные в разное время при проведении одной и той же количественной методики, можно, чтобы проверить, как изменился уровень антител, объяснил медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов. По его словам, у каждой из тест-систем свои показатели измерения и значения, и чтобы сравнивать результаты, надо сдавать тест в одной лаборатории — таким образом проверка будет выполняться одинаковым методом при помощи реагентов от одного и того же производителя.

Результаты качественного теста зависят от используемых реагентов, сообщили в сети клиник «Медси». «С целью гармонизации, то есть возможности сравнивать значения от разных производителей или разных лабораторий, ВОЗ выпустила стандарт NIBSC 20/136, относительно которого для производителей появилась возможность разработать тест-системы на его основе. На данный момент в РФ нет подобных зарегистрированных систем», — рассказали в «Медси».

Также важно различать тесты на антитела, которые вырабатываются к разным элементам вируса, и тесты на разные классы антигенов. Тест на антитела IgM может выявить острую фазу заболевания. Антитела класса IgG начинают вырабатываться через несколько недель после перенесенного заболевания, они означают выработку иммунитета.

Вирусолог Алексей Аграновский объяснил, что при вакцинации «Спутником V», Pfizer, AstraZeneca, образуются только антитела к S-белкам. После заболевания — антитела и к S-белкам, и к N-белкам, и к другим структурным вирусным белкам.