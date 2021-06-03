Развеян миф об опасности смартфонов

Директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев развеял миф об опасности смартфонов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Существует расхожее мнение, что все современные мобильные телефоны излучают радиацию, вредную для здоровья человека. Однако, по словам эксперта, никакого радиоактивного излучения от смартфонов нет. «Радиации опасаться совершенно не стоит, но стоит учитывать, что каждый телефон испускает электромагнитное излучение», — отметил он.

Специалист добавил, что без этого излучения гаджет работать не будет, поскольку именно так смартфоны связываются с сотовыми вышками.

Косарев порекомендовал всегда изучать документацию перед покупкой смартфона. По его словам, она обязательно должна содержать параметр SAR (Specific Absorption Rate), по которому можно определить безопасность использования телефона.

Ранее эксперты определили приложения, которые сильнее всего разряжают аккумуляторы телефонов, и посоветовали избавиться от них, если смартфон не выдерживает полный заряд в течение дня. В пятерку самых требовательных приложений попали Skype и Uber, которые могут израсходовать до 87 процентов батареи, а также Facebook, способный «съесть» до 82 процентов. В десятке также значатся Instagram, Tinder и сервис бронирования апартаментов Airbnb.