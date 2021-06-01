Россиянам назвали незаменимые приложения для смартфонов

Директор по маркетингу мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова назвала незаменимые приложения, которые россияне устанавливают на свои смартфоны. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, самыми популярными из них являются мессенджеры, которые выполняют основную функцию телефона – общение. Но и многие другие функции оказываются крайне необходимыми в современной жизни, начиная от будильника и заканчивая сервисами по доставке еды и личными кабинетами банков.

Материалы по теме Системная оппозиция Apple выпустила iOS 14 с виджетами и мини-приложениями. Стоит ли обновляться? Легче легкого На что способен мощный ноутбук весом в один килограмм: Huawei MateBook X

«Все зависит от потребностей конкретного человека — пользователь может загрузить необходимые приложения для работы, поездок или для повседневной жизни», — отметила Алдиярова. Она добавила, что самым востребованным является банковский софт, который дает возможность отслеживать состояние счета и производить платежи онлайн. Специалист пояснила, что сейчас достаточно использовать систему быстрых платежей, чтобы вести бизнес или решать личные дела, переводя деньги физическим или юридическим лицам.

Эксперт сообщила, что почти у каждого пользователя установлено приложение мобильного оператора, в котором можно пополнять счет или просматривать тариф. Кроме того, востребованы сервисы заказа такси, каршеринг, навигатор.

Алдиярова пояснила, что многие также пользуются фоторедакторами и софтом для чтения книг, приложением Госуслуг, удобными браузерами. Она заключила, что с развитием технологий можно устанавливать любое программное обеспечение, чтобы решать основные задачи при помощи смартфона.

Ранее эксперты определили приложения, которые сильнее всего разряжают аккумуляторы телефонов, и посоветовали избавиться от них, если смартфон не выдерживает полный заряд в течение дня. В пятерку самых требовательных приложений попали Skype и Uber, которые могут израсходовать до 87 процентов батареи, а также Facebook, способный «съесть» до 82 процентов. В десятке также значатся Instagram, Tinder и сервис бронирования апартаментов Airbnb.