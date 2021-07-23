Эксперт посоветовал проверять на «жучки» все привезенные из-за границы устройства

Любые коммуникационные устройства, привезенные из-за границы, необходимо проверять на наличие шпионских программ или «жучков». Такой совет дал бывший технический директор американского агентства национальной безопасности (АНБ) Уильям Бинни в разговоре с РИА Новости.

По словам эксперта, правительство часто заставляет компании распространять подобные устройства, чтобы следить за влиятельными людьми по всему миру. Данную тактику также используют спецслужбы разных стран. Как пояснил Бинни, именно поэтому американские власти настойчиво выступают против глобального распространения 5G-оборудования китайской компании Huawei.

Ранее стало известно о возможной прослушке телефона президента Франции Эммануэля Макрона иностранными спецслужбами с помощью израильской программы Pegasus. Фирма-производитель программного обеспечения NSO Group выпустила официальное заявление, в котором опровергла обвинения в шпионаже. В сообщении отмечалось, что данная программа предназначена для борьбы с террористами.