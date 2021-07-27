Раскрыт похожий на Windows 11 вирус

Злоумышленники воспользовались интересом пользователей к новой операционной системе Windows. Об этом сообщается в отчете «Лаборатории Касперского».

Согласно отчету компании, продукты «Лаборатории Касперского» обнаружили и предотвратили более нескольких сотен попыток заражения компьютеров пользователей. Специалисты раскрыли несколько вредоносных систем, которые выглядят похожими на установщик Windows 11. Злоумышленники пользуются неосведомленностью потребителей о том, что новая операционная система еще не вышла официально.

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Одним из способов навредить пользователям является распространение некой программы, которая выдается за установщик ОС от Microsoft. В частности, в сети распространяется файл под названием 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe. «Он весит целых 1,75 гигабайт, чтобы пользователю казалось, что в такой объем и правда может уместиться операционная система», — заметили авторы. На самом деле внутри документа находится лишь некий файл с расширением .dll и несколько сотен мегабайт информации, не использующейся при установке.

При попытке инсталлировать ОС система предлагает потребителю принять пользовательское соглашение. После этого у жертвы может сложиться впечатление, что установщик инсталлирует Windows 11. Однако на деле на компьютер пользователя устанавливается «всевозможный софт разной степени зловредности».

Специалисты «Лаборатории Касперского» заметили, что публичная версия Windows 11 будет доступна лишь в конце года. Желающим установить ее раньше необходимо зарегистрироваться в программе бета-тестирования Windows Insider.

Ранее в Microsoft предупредили пользователей об опасном вирусе под названием Lemon Duck. Вредное ПО представляет собой ботнет для майнинга криптовалюты, который позволяет злоумышленникам использовать мощности компьютера жертвы, чтобы добывать валюту Monero.