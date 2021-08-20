Россияне не поверили во вживление чипов и испугались тотальной слежки

Эксперты по кибербезопасности выяснили, чего россияне ждут от технического прогресса и какие последствия цифровизации вызывают у них испуг. В поступившем в «Ленту.ру» отчете аналитиков компании ESET перечисляются технологии будущего, в реальность которых верят жители городов-миллионников.

Участники проведенного опроса считают, что все дома и квартиры станут «умными», за доставку будут отвечать дроны. По мнению респондентов, повсеместно будут распространяться беспилотные автомобили, а роботы заменят людей на рабочих местах. Также россияне ждут, что им будет доступен космический туризм. Самыми маловероятными технологиями были названы вживление чипов в голову и распространение цифровых аватаров — в них жители страны пока не верят.

При этом 56 процентов россиян поддерживают цифровизацию. Они отметили, что гаджеты упрощают жизнь, делают ее более комфортной и позволяют контактировать с людьми из любых точек земного шара. Но 41 процент опрошенных все же считают, что не все инновации одинаково полезны. Значительная часть из них — молодые люди от 18 до 24 лет. При этом среди мужчин уровень недоверия к новым технологиям выше, чем у женщин. К числу негативных последствий прогресса участники опроса отнесли отсутствие живого общения и связанные с этим проблемы с социализацией, уязвимость перед тотальной слежкой и снижение уровня приватности.

«Самое интересное в этом исследовании то, что больше всего россияне ценят общение с другими людьми. Респонденты одновременно благодарны технологиям за обеспечение связи на огромном расстоянии, но при этом переживают, что инновации могут отдалить их от тех, кто находится рядом, заменив живое общение онлайном. Надеемся, что такого не произойдет, а вместо этого мы все дружной компанией полетим покорять космические просторы», — прокомментировал результаты опроса директор по развитию бизнеса ESET Алексей Новиков.

Тем временем директор департамента корпоративного бизнеса компании ESET в России Антон Пономарев в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о том, как пользователям защититься от хакеров, использующих для слежки за ними камеры телефонов. По словам Пономарева, в первую очередь необходимо следить за тем, какие приложения получили доступ к камере устройства.

