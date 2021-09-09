«Яндекс» подтвердил отражение крупнейшей за всю историю интернета кибератаки

Сотрудники «Яндекса» подтвердили новость о том, что их специалистам удалось отразить крупнейшую DDoS-атаку в истории компании и всего интернета. Об этом представители корпорации написали в своем блоге на «Хабре».

«Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS — это самая крупная атака из известных за всю историю интернета», — прокомментировали в компании.

Представители «Яндекса» добавили, что их сервисы, а также сайты других компаний регулярно подвергаются различным атакам, которые продолжаются уже несколько недель.

«Их масштабы беспрецедентны, а их источник — новый ботнет, о котором пока мало что известно», — добавили в «Яндексе».

О масштабной атаке на российскую компанию стало известно 8 сентября. Тогда сотрудничающая с «Яндексом» американская компания Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак, подтвердила рекордный масштаб нападения.