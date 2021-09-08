На «Яндекс» совершили крупнейшую DDoS-атаку в истории рунета

Высокопоставленный источник в «Яндексе» рассказал «Ведомостям», что сервера компании в прошлые выходные подверглись самой крупной DDoS-атаке в истории российского интернета. Сотрудничающая с «Яндексом» американская компания Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак, подтвердила рекордный масштаб нападения.

Другой источник заявил, что компании с трудом удалось сдержать атаку, а также, что хакеры продолжают совершать попытки нападения на этой неделе. Сотрудники отказались раскрыть детали инцидента, ссылаясь на внутреннюю проверку. Один из собеседников отметил, что речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны.

«На "Яндекс" действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали», — сообщили в компании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о росте числа кибератак на сайт Кремля. Он также отметил, что подобные атаки невозможно было совершить из России.