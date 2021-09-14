Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным источника, компанию признали виновной в совершении правонарушения, связанного с отказом удалять запрещенную на территории России информацию. На мессенджер составили два протокола по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Общая сумма штрафов составила девять миллионов рублей.

Ранее стало известно, что российский суд обязал американскую корпорацию Facebook выплатить еще 21 миллион рублей в стране. Поводом стали пять административных протоколов по статье 13.41 КоАП. Общий размер штрафов платформы вырос до 90 миллионов рублей.

Вместе с тем суд назначил новые санкции и в отношении Twitter: сервис обязали выплатить пять миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент в России. Общая сумма штрафов Twitter составила более 45 миллионов рублей.

Facebook и другие иностранные соцсети неоднократно получали в стране крупные штрафы за нарушение отечественного законодательства. Так, в августе WhatsApp, Twitter и Facebook были оштрафованы мировым судом Таганского района Москвы за отказ локализовать данные российских пользователей. Тогда Twitter оштрафовали на 17 миллионов рублей, а Facebook — на 15 миллионов рублей.