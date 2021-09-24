Популярные соцсети обжаловали полученные в России крупные штрафы

Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали постановления о штрафах на 36 миллионов рублей

Популярные американские социальные сети Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали полученные в России штрафы на общую сумму в 36 миллионов рублей. Сервисам грозили крупные санкции за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

«Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали постановления мирового судьи 422 судебного участка Таганского района Москвы, которыми на них наложены административные штрафы в общей сложности на 36 миллионов рублей», — заявили авторы канала, сославшись на пресс-секретаря Таганского районного суда.

Ранее все три компании были оштрафованы мировым судом Таганского района Москвы за отказ локализовать данные российских пользователей. Тогда от Twitter потребовали выплатить 17 миллионов рублей, а Facebook — 15 миллионов рублей.

В середине сентября суд обязал Facebook выплатить еще 21 миллион в России. Тогда общая сумма всех штрафов выросла до 90 миллионов рублей. Компанию оштрафовали на основании пяти административных протоколов по статье 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»).

Вместе с Facebook российский суд наказал и Twitter: компанию обязали выплатить пять миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент в стране. Общая сумма штрафов этой соцсети составила более 45 миллионов рублей.