Роскомнадзор усилит контроль за россиянами в интернете

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустит в 2022 году систему «Окулус», направленную на поиск запрещенного контент в изображениях и видеофайлах. Искусственный интеллект (ИИ) станет выявлять экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство усилит контроль за россиянами в интернете с помощью «Окулуса», который будет анализировать различные материалы, включая информацию из социальной сети Facebook. Отмечается, что до настоящего момента нарушения в изображениях и видео искали вручную. Предполагается, что ИИ поможет «ускорить процесс», подчеркивается в документации, опубликованной на сайте Госзакупок.

Создание системы потребует от десятков до сотен миллионов рублей, в ее использование миллиарды, считает совладелец компании «Ленит-Терком» Владимир Уфнаровский. Исполнительный директор Artezio Павел Адылин предполагает, что разработка «Окулуса» станет проблематичной. Если изображения и ролики будут предварительно проверять, то скорость доступа в интернет значительно замедлится.

Ранее Роскомнадзор заблокировал интервью с Егором Летовым 1998 года.

