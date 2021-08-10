Роскомнадзор заблокировал интервью с Егором Летовым 1998 года

Роскомнадзор заблокировал интервью музыканта и солиста группы «Гражданская оборона» Егора Летова 1998 года. Блокировка произошла по требованию МВД, информация опубликована в реестре Роскомнадзора.

Как сообщила «Роскомсвобода», в реестре запрещенных сайтов оказалась ссылка на интервью 1998 года, которое музыкант дал журналистке Любови Парфентьевой. В нем Летов раскрыл свое отношение к наркотикам и психоделическим препаратам.

Текст был перепечатан с фан-сайта «ГрОБ Хроники», на котором интервью прошло модерацию после предупреждения Роскомнадзора. Полная версия интервью до сих пор обнародована на официальном сайте «Гражданской обороны».

«Слова были произнесены, их уже прочитали миллионы людей, а теперь — надзорные органы говорят нам, что их нельзя было произносить, слушать, распространять, дискутировать, думать над ними», — прокомментировал блокировку руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.

В 2019 году МВД признало запрещенным к распространению на территории России фрагмент впервые опубликованного в 1991 году и переопубликованного на «Ленте.ру» автоинтервью Егора Летова.

«Ленте.ру» пришлось скорректировать материал. Фрагмент, в котором Летов рассказывал о своем отношении к марихуане и ЛСД, был удален.