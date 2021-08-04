Роскомнадзор заблокировал DeviantArt

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к популярному среди художников, фотографов и иллюстраторов ресурсу DeviantArt. Как сообщили в регуляторе «Интерфаксу», решение было принято из-за отказа удалить запрещенный контент с сайта.

«Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту», — объяснили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор направил очередное требование администрации сайта DeviantArt: регулятор обязал удалить запрещенные на территории страны публикации, включая порнографию и суицидальный контент. В противном случае ресурсу пригрозили блокировкой.

В Роскомнадзоре добавили, что требования удалить противоправную информацию направлялись сайту неоднократно.

Впервые DeviantArt был заблокирован Роскомнадзором 5 августа 2014 года. Причиной стали 12 иллюстраций и две галереи, размещенных авторами и пользователями сайта картинок. 7 августа блокировку сняли.