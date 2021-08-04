Роскомнадзор заблокировал «Открытые медиа» и «МБХ медиа»

Роскомнадзор в среду, 4 августа, заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа». Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам.

Как сообщается в Telegram-канале издания «Открытые медиа», вечером 4 августа на адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. «Сайт "Открытых медиа", openmedia.io, оказался заблокированным у большинства провайдеров по состоянию на 21:30 мск в среду, 4 августа», — отмечается в сообщении.

Адрес «Открытых медиа» весен в особый список Роскомнадзора, куда попадают сайты, содержащие в своих материалах «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, а также участию в массовых мероприятиях, которые приводятся с нарушением установленного порядка».

4 августа Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к популярному среди художников, фотографов и иллюстраторов ресурсу DeviantArt. Решение было принято из-за отказа удалить запрещенный, «в первую очередь для детей», контент с сайта.

В конце июля Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net. «Роскомнадзор в 13:55 сегодня, [30 июля], уведомил меня о блокировке Gulagu.net на территории РФ по требованию ФСИН и ФСБ», — сообщил основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин.

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