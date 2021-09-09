Россияне пожаловались на сбои в работе игровых сервисов после блокировок VPN

Российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе крупных игровых и стриминговых сервисов после начала блокировки VPN-сервисов по распоряжению Роскомнадзора. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, о проблемах с доступом заявляли пользователи онлайн-игр World of Tanks и World of Warships, сервисов Twitch и Flashscore, а также компании Avito и торрент-трекера BitTorrent.

Игровая компания Wargaming указала, что сложности напрямую связаны с блокировкой провайдерами множества UDP-портов, используемых играми. В ведомстве же утверждают, что проблемы ресурсов не связаны с новыми ограничениями, поскольку ограничения не касаются вышеуказанных портов.

3 сентября сообщалось, что Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к шести VPN-сервисам, которые используются для обхода блокировок. Речь идет о Hola VPN, ExpressVPN, NordVPN, Speedify VPN, KeepSolid VPN Unlimited и IPVanish VPN. В Роскомнадзоре пояснили, что использование этих сервисов «приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее». Ранее Банк России допустил блокировку Роскомнадзором четырех VPN-сервисов: Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield. ЦБ направил банкам письмо, в котором попросил сообщить до 2 сентября об используемых сервисах, чтобы их возможная блокировка не затронула организации.

В марте 2019 года Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС). Инициатива подразумевает, что сервисы должны ограничить у себя доступ к запрещенным сайтам из черного списка, чтобы пользователи не могли зайти на эти страницы.