В России решили заблокировать шесть VPN-сервисов

Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к шести VPN-сервисам, которые используются для обхода блокировок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Речь идет о Hola VPN, ExpressVPN, NordVPN, Speedify VPN, KeepSolid VPN Unlimited и IPVanish VPN. В Роскомнадзоре пояснили, что использование этих сервисов «приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее».

Отмечается, что решение о блокировке шести VPN-сервисов было принято в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденных постановлением правительства России №127 от 12 февраля 2020 года.

Ранее Банк России допустил блокировку Роскомнадзором четырех VPN-сервисов: Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield. ЦБ направил банкам письмо, в котором попросил сообщить до 2 сентября об используемых сервисах, чтобы их возможная блокировка не затронула организации.

В июне сообщалось, что Роскомнадзор задумался о том, чтобы изменить правила для работы VPN-сервисов на территории России. Регулятор планировал ввести централизованное управление «в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации».